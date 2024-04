Francia | Italia e Germania si incontrano per lo sviluppo congiunto di tecnologie verdi e digitali

(Di lunedì 8 aprile 2024) (Adnkronos) – Bruno Le Maire, ministro francese dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale, Robert Habeck, ministro tedesco dell'Economia e dell'Azione per il clima, e Adolfo Urso, ministrono delle Imprese e del Made in Italy, hanno discusso oggi delle prospettive sullodel verde e del digitaleper migliorare la leadership L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Def, domani il varo del Consiglio dei Ministri, le stime senza le nuove spese in attesa del negoziato con l’Ue - Il governo punterebbe a confermare le stime della Nadef di un deficit-pil nel 2024 al 4,3% e il debito al 140,1%. Sulle previsioni dei conti pubblici pesa l'aggravante del superbonus, misura chiusa al ...rtl

Romania, al via l'esercitazione della Nato Scudo Marino 24 (c'è anche Italia): ecco tutte le forze dell'Alleanza ad Est - Romania, al via da oggi l'esercitazione della Nato «Scudo Marino 24» che si terrà fino al 21 aprile lungo la costa romena del Mar Nero e sul Delta del ...ilmessaggero

Tempesta Pierrick, in arrivo gli effetti: ondata di freddo e temporali. Dove e quando, le previsioni meteo - Gli effetti della tempesta Pierrick stanno per arrivare in Italia. Mentre in Francia è già scattata l'allerta meteo per vento a 130 km/h e temporali. Maltempo, ...ilmessaggero