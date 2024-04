Francia | accusati di omicidio i quattro che avevano massacrato di botte un quindicenne fuori dalla scuola a Parigi

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sono stati incriminati pergiovani – tra cui tre minorenni –di averdi, fino a ucciderlo, ilShemseddine. Lo fa sapere, in un comunicato, l’ufficio del procuratore di Ervy. L’è accaduto giovedì scorso, 4 aprile, davanti alladi Viry-Châtillon, nella regione francese dell’Ile-de-France. La vittima, che frequentava l’istituto Les Sablons, stava rientrando a casa dopo la lezione di musica quando è stata accerchiata da un gruppo di suoi coetanei che, con il volto coperto da passamontagna, l’hanno picchiata. Ilera andato in arresto cardiaco e portato d’urgenza all’ospedale di Necker, a, dove è deceduto poco dopo a causa delle ...

