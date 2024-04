Francesca Cipriani tutta da ridere | dai proverbi sbagliati al “Siddharta di Hermes”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 8 aprile 2024), showgirl e protagonista di tanti reality, è stata ospite della seconda puntata di Belve e, con ferocia,Fagnani non si è lasciata sfuggire l’occasione di ricordarle alcune sue gaffe. L’intervista parte con domande ironiche e regala momenti esilaranti e uscite cult: come quandosbagliae modi dire, prima di tutti quello sull’imperatore Cesare per cui confonde il verbo “dire” con “dare”. Ancora più divertente quando confonde lo scrittore Hermann Hesse (Nobel per la letteratura nel 1946) con. “Volevo morire” Ma oltre alle risate, Fagnani tira fuori un lato inedito e doloroso dell’ex gieffina, che alla giornalista rivela come le ragioni dei suoi numerosi interventi estetici siano da ricercare nei suoi traumi adolescenziali: “Ho subito ...