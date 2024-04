FOTO ? Mkhitaryan sempre sul pezzo | «Mancano sette partite»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024)guarda alla fine del campionato, non tralasciando alcuna partita. L’armeno ha commentato così dopo la partita tra Udinese e Inter. MAI DOMI ? Henrikhsule concentratissimo. L’armeno mantiene la barra dritta dopo la vittoria pesantissima dell’Inter sul campo dell’Udinese per 2-1. Il centrocampista ha postato su Twitter dando la buonanotte a tutti i tifosi nerazzurri: Seven matches to go! We keep it up! Good night fans#UdineseInter #Udinese #ForzaInter #SerieA pic.twitter.com/ZzFz1czbsx — Henrikh(@HenrikhMkh) April 8, 2024 A grandi passi verso la seconda stella. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...