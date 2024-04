Formia “Il mare e altri racconti | archeologia della memoria” | la mostra di Salvatore Bartolomeo

Festival dei Giovani 2024: al via a Gaeta la IX edizione - Questa edizione si propone di essere una piattaforma per la progettazione del proprio domani in modo coinvolgente e divertente, offrendo una vasta gamma di eventi che spaziano dall’istruzione al ...gazzettinodelgolfo

Traghetti cancellati, dopo le polemiche sindaco di Ponza e Laziomar domani dal prefetto - Tutti convocati in prefettura a Latina. Il sindaco di Ponza Franco Ambrosino, i vertici di Laziomar, la società che gestisce il trasporto marittimo per le isole pontine, ma anche la ...ilmessaggero

Ponza, il traghetto non parte: corse saltate per maltempo. L’ira del sindaco: «Centinaia di turisti a terra, cambiate comandante: non è idoneo» - La stagione turistica a Ponza è iniziata sotto una cattiva stella. Alla vigilia di Pasqua il traghetto Quirino non è partito dal Molo Azzurra di Formia, causando disagi e ...ilmessaggero