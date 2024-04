Fonti Israele e Hamas | ancora no accordo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 aprile 2024) 9.24israeliane hanno ridimensionato la possibilità di unimminente su Gaza nelle trattative indirette tra le parti in corso al Cairo, così come invece hanno riferito alcuni media. "non vediamo un'intesa all'orizzonte. La distanza tra le parti ègrande e ad ora non c'è stato nulla di rilevante", hanno detto. Anchediaffermano che "al momento non ci sono progressi nei negoziati, per l'ostinazione israeliana"