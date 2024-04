Fisciano | Conte | “Urge un patto su sanità | mercato del lavoro e povertà”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIstruzione,deli temi al centro delle politiche Cinquestelle come evidenziato oggi dal leader del movimento Giuseppenel corso della presentazione del libro di Pasquale Tridico tenutasi all’università di(Salerno). “Va fatto unsulla– ha dettorivolgendosi alla sala affollata da circa trecento studenti – perché i dati attuali ci dicono che 4 milioni di cittadini hanno rinunciato alle cure per le liste d’attesa perché non ci sono presidi sanitari sufficienti vicini, e perché non hanno assicurazione per andare nelle cliniche private. Pensate che, parlando di Pnrr, solo il 3,7% dei fondi dedicati allasono stati spesi. ...

Conte, lite con Schlein Non riduciamo politica a slogan - "Con Elly non ci siamo sentiti, ma non ne facciamo una questione personale, basta con la rappresentazione dei litigi tra leader. Qui si parla di principi, di valori, di politica. Li vogliamo perseguir ...ansa

Università di Salerno, arriva Conte per la presentazione del libro di Tridico - Giuseppe Conte arriva in provincia di Salerno. Il leader del Movimento Cinque Stelle sarà domani (lunedì 8 aprile), alle 11, presso l’Università degli Studi di Salerno (al Campus di Fisciano) per la p ...salernotoday