Firenze | via ai lavori per il nuovo asfalto in via dei Panciatichi e via delle Sentinelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 -in via deie viaalla rete fognaria in via di San Niccolò. Sono i principali interventi che scatteranno da oggi, 8 aprile, sulle strade cittadine. Per quanto riguarda i risanamenti stradali, da oggi prenderà il via l’asfaltatura in viae via di Villa Cedri. L’intervento è articolato in due fasi, la prima interesserà viada via di Villamagna e via di Villa Cedri con istituzione di un divieto di transito. Altri provvedimenti: interruzione della circolazione in via(tra via di Villa Cedri e via del Crocifisso del Lume) e in via di Villa Cedri ...