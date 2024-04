Fine Ramadan | preghiera all’alba in quattro giardini della città

(Di lunedì 8 aprile 2024) Prato, 8 aprile 2024 – Martedì mattina 9 aprile all'alba (6.30) le comunità islamichesi ritroveranno per lae i festeggiamenti diRamadam, il periodo sacro per il Corano in cui si osserva il digiuno dal sorgere del sole al tramonto. L'associazione La Speranza, gestorimoschea di piazza del Mercato nuovo, organizza il ritrovo aidi via Ferraris alle Badie; il centro culturale islamico del vicolo dei Gherardacci aidel ParcoLiberazione ePace (ex Ippodromo) a Grignano; l'associazione APS Bangladesh al parco Guado Sud a Maliseti e l'associazione Faizane Ishqe Rasool aidi via Colombo.

