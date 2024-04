Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di aprile

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lunedì 82024: ecco le novità diaggiornate ad, e leprogrammate nei prossimi giorni. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tratv,, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo. 1The Magic Prank Show with Justin Willman (reality show) Grande divertimento con gli scherzi di questo show Maze Runner: La rivelazione () Alcuni adolescenti immuni al virus che sta devastando il pianeta attraversano un deserto per sfuggire ai morti viventi e a una sinistra organizzazione. Ultimo capitolo della saga Sherlock (tv, stagioni 1-4) In questa versione moderna dei racconti di ...

In un certo senso, il multiverso è sempre esistito nei film della Marvel . Non solo perché il concetto, tema portante nel recente Doctor Strange nel Multiverso della Follia, era già stato introdotto ... (gqitalia)

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere ! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi ... (today)

Stasera in TV (8 aprile), Film e programmi da vedere: l’Isola di Luxuria debutta contro Stefano De Martino - Ecco tutti i programmi da non perdere in prima serata lunedì 8 aprile 2024: dalla prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024 allo show Stasera tutto è possibile.libero

Harry Potter, Tom Felton non era sicuro che si arrivasse all'ottavo Film - Non era scontato che si giungesse all'ottavo Film della saga. E a non esserne convinto era in primis uno dei volti protagonisti, Tom Felton.cinema.everyeye

Il problema dei 3 corpi, l'omicidio (vero) dietro la serie Netflix: il produttore miliardario fu avvelenato, condannato a morte il killer - Non è un Film, ma potrebbe presto diventarlo. L'omicidio di Lin Qi, il miliardario cinese che ha avuto l'idea di portare sugli schermi la saga di fantascienza cinese "Il ...leggo