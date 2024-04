Filippine convocano ambasciatore cinese per una protesta formale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lehanno riferito di aver convocato l’a Manila Huang Xilian, perre contro le ultime “azioni aggressive” della guardia costiera e di altre navi di Pechino vicino alle acque contese intorno alle secche di Second Thomas, una barriera corallina nel marmeridionale. Il segretario alla Difesa Gilberto Teodoro, invece, ha sfidato la Cina a sottoporre le rivendicazioni a un arbitrato internazionale, assicurando che Manila non si sarebbe mossa dalla sua posizione: “Se la Cina non ha paura di dichiarare le sue pretese al mondo, allora perché non andare in arbitrato secondo il diritto internazionale?”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.