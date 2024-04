Fiabe per la buonanotte | ma da leggere ai nonni | l’idea di Beppe Tosco

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 8 aprile 2024) E se lenon fossero tanto per i bambini, quanto per gli adulti? I protagonisti diper addormentare isono per l’appuntoe nonne che reinterpretano così lepiù amate dai piccini. A raccontarle èFosco. Siamo abituati alle favole dellada raccontare ai nostri bambini, ma se invece quelle stesse favole fossero scritte anche per i? È l’ultimo tentativo di, che ha scrittoper addormentare i, edito Gallucci. Cos’ha fatto, esattamente? Ha preso leclassiche e le ha reinterpretate a prova di nonno a partire dalla scelta del titolo.per addormentare i ...