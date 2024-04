Festa Inter nel derby col Milan | Calhanoglu si lascia tutto alle spalle | “ho sofferto in silenzio”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024)inper una splendida rimonta sull’Udinese nel posticipo della 31ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono sempre più vicini alla seconda stella, e la matematca dello scudetto potrebbe arrivare nelcontro il, in programma tra due giornate.vistato dai microfoni Sky, Hakan, che oggi ha segnato il gol del pareggio, ha commentato anche quest’eventualità.e la possibileScudetto col“Ilcon il? Non mi piace parlare delle altre squadre dove sono stato. Io ho un bel rapporto con tutti i miei ex compagni e ciò che è successo è ormai passato. Ho sempreine adesso sono concentrato solo ...