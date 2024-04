Ferrari dentro le batterie del futuro | via al progetto con Università di Bologna e NXP

(Di lunedì 8 aprile 2024) Presentato l'E-Cells Lab. L'ad del Cavallino: "Studieremo le celle al litio, ma nessun piano di Gigafactory. Conto alla rovescia a Maranello per l'E-Building. Nel 2025 la prima supercar elettrica, ma avanti anche con i motori endotermici e ibridi plug-in"

Unibo, Ferrari e Nxp insieme per la ricerca sul litio delle batterie: cos’è l’E-Cells Lab - Inaugurato il nuovo laboratorio elettrochimico dove studiare il funzionamento delle celle e i processi elettrochimici. Lo scopo è “investigare i futuri trend tecnologici delle chimiche con occhio di r ...ilrestodelcarlino

Leclerc ha la "sindrome Sainz" C'è aria di gelosia in Ferrari - Squadra e SF-24 sono su misura per Charles ma Carlos, pur con un GP in meno, si muove con maggiore scioltezza ed efficienza ...autosprint.corrieredellosport

F1, il Mondiale non è riaperto: se Verstappen resta in pista, la Ferrari ha molto da migliorare - Dopo la doppietta al Gp Melbourne c’era entusiasmo e qualcuno aveva parlato di campionato riaperto. Ma la Red Bull ha già portato aggiornamenti e i rapporti di forza sono chiari: la Ferrari è la secon ...corriere