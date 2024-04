Feriti ai giardini davanti alla stazione | uno è grave | cinque coltellate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 8 aprile 2024 – Un tunisino di 40 anni è statomente ferito conaiPorcinai, l’area verde. E’ successo nella serata di domenica; insieme all’uomo c’era una ragazza che chiedeva aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca e un’automedica; il ferito è stato portato in ospedale al San Donato dove è stato operato. E’ in gravi condizioni. Poco distante è stato trovato un altro uomo, ferito ma non in gravi condizioni: sembra che fosse amico del 40enne. Anche lui è stato medicato al pronto soccorso. Si indaga per individuare il movente e i colpevoli.