Fedez “on fire” al party dell’ex di Melissa Satta | ha già dimenticato Chiara?

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 8 aprile 2024) Personaggi Tv. Da giorni ormai,si trova in vacanza a Miami. Il rapper, durante il suo soggiorno ha anche avuto l’occasione di festeggiare il compleanno di un famoso imprenditore ed ex flirt di. Negli ultimi scatti condivisi sui social,appare divertito e spensierato e in molti si chiedono se il suo matrimonio conFerragni per lui ormai sia solo un lontano ricordo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Storie di sera” al via dopo “Il clandestino”: Eleonora Daniele annuncia ospite “forte” Leggi anche: Amadeus, clamoroso addio alla Rai: cosa succede e i motivisorridente alla festa di Tommy Chiabra a Miami Il rapper ha condiviso alcuni scatti della festa di Tommy Chiabra, noto imprenditore italiano. Chiabra ha celebrato i suoi 38 anni lo ...