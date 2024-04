“Fedez fai il paladino dei poveri e ostenti ricchezza” | “Secondo me con le donne…” | il rapper risponde agli haters a tono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024). E fa bene, è davvero il caso di smettere di “lasciare correre” vista la violenza con la quale alcuni commentano sui social senza metterci la faccia. Va detto che ilora ha cambiato stile e se prima, in epoca Ferragni, era gentile e molto sobrio, ora è impertinente con la chiara intenzione di fare sarcasmo. D’altronde, s’è riscoperto‘dalla strada e con gli amici della strada’ e ci auguriamo che presto sfoghi i suoi dolori in un disco, magari bello. Comunque, tornando: basta aprire il profilo diper vedere che non si lascia sfuggire l’occasione dire per le rime a chi lo attacca. Per esempio, sotto a un post nel quale si mostra alla guida di una ...