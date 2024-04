Fedez a Miami e il ‘metodo Ferragni’ | tra locali e auto di lusso | «Dove mettete il portafoglio?» Le risposte agli hater

Leggi tutta la notizia su blog.libero

(Di lunedì 8 aprile 2024)è in vacanza a, Stati Uniti, insieme a Leone e Vittoria e ai suoi genitori, Franco e Tatiana. Il rapper, dopo un momento difficile dovuto alla separazione da Chiara Ferragni, ha deciso di prendersi un po’ di tempo per se stesso e per i suoi bambini con i quali si sta molto divertendo. Non solo, perché il cantante ha anche incontrato vecchi amici, è stato in giro per, si è improvvisato pasticcere durante una cena e ha preparato il tiramisù. Il rapper, con l’ironia che lo contraddistingue, ha anche fatto sapere ai suoi fan quale sia il suo passatempo preferito e in quale preciso momento della giornata. Anche lui sta adottando il “metodo Chiara Ferragni”?, frecciatina di Biagio Antonacci? «A Rozzano con ci sarei mai entrato con la Porsche o con il Rolex» Il passatempo di ...