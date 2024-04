Febbre biancoverde da derby | Curva Sud sold out

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’da. Dopo la vittoria con la Turris, l’Avellino lunedì sera affronterà tra le mura amiche il Benevento. Valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C. In palio c’è il secondo posto in classifica. Nel pomeriggio e’ partita la prevendita che ha fatto registrare ilout per laSud del Partenio-Lombardi. Ancora disponibili biglietti in Tribuna Montevergine e una manciata di tagliandi in Tribuna Terminio. E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino – Benevento online, presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori). Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: • da ...