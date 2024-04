FANTACALCIO – Udinese-Inter | gol di Samardzic o autogol di Carlos Augusto? La decisione della Lega

(Di lunedì 8 aprile 2024) Episodio daincon lo stranissimo gol di Lazar. C’è una deviazione disu quello che sembra un tiro-cross, la palla rallenta ma passa in mezzo a tante maglie arancioni, Dumfries si fa una dormita e probabilmente manda in confusione anche Sommer, che non compie la parata. La palla si insacca ed è 1-0 a sorpresa al Bluenergy Stadium. Ma è gol didi? Per il momento laSerie A assegna la rete al centrocampista serbo di origini tedesche dei friulani. SportFace.

