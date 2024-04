(Di lunedì 8 aprile 2024) Ormai è indubbio che Theof Us abbia spianato la strada a molti adattamenti digame in arrivo, in uscita suquesta settimana, è solo l'ultimo adattamento da ungame a vedere la luce in quest'ultimo periodo e Jonathan Nolan ha spiegato in cheil successo di Theof Us ha favorito il suo arrivo. In un'intervista con l'Hollywood Reporter, Nolan ha parlato dello sviluppo di, delle sue sfide e delle sue influenze. Tuttavia, questo non è il suo primo progetto fantascientifico. Nolan, fratello del regista di Inception e Oppenheimer Christopher Nolan, è stato in precedenza co-runner di Westworld. La serie è stata innovativa per la fantascienza e per la televisione in …

L’attesa per Fallout sta per finire. La serie televisiva ispirata dal franchise di culto proveniente dal mondo dei Video game sarà disponibile su Prime Video a partire dall’11 aprile. Da qualche ... (optimagazine)

Fallout, ecco in che modo The Last of Us ha aiutato lo show Prime Video - Fallout, in uscita su Prime Video questa settimana, è solo l'ultimo adattamento da un videogame a vedere la luce in quest'ultimo periodo e Jonathan Nolan ha spiegato in che modo il successo di The ...movieplayer

Fallout: la serie Amazon Prime Video è stata praticamente rinnovata per la seconda stagione - Amazon ha ottenuto una sovvenzione di 25 milioni di dollari per girare la seconda stagione di Fallout in California.multiplayer

Fallout vicina a ottenere il rinnovo per la stagione 2, sostenuta dai fondi del tax credit in California - I documenti relativi ai fondi del tax credit in California hanno svelato che Fallout sembra vicina a un rinnovo per la stagione 2 ...badtaste