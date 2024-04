Fallout | aspettando la serie Prime Video | l' universo della saga spiegato ai neofiti

(Di lunedì 8 aprile 2024) Prodotta e sviluppata da Jonathan Nolan e Lisa Joy,è la trasposizione dell'omonimo e amatissimogioco Bethesda e racconta un mondo ricco di fazioni, personaggi e creature in cui è davvero facile perdersi. Proviamo a mettere in ordine le informazioni. L'iconica fraseludica targata Bethesda è quanto mai pertinente. Pochi giorni ci separano ormai dall'uscita dei primi episodi disu Amazon, adattamento seriale prodotto e sviluppato da Jonathan Nolan e Lisa Joy dell'omonimapost-apocalittico-nucleare lanciata per la prima volta sul mercato nel 1997. Una storia lunga quasi trent'anni e costellata di successi di critica e di pubblico dentro e fuori il mediumludico, ...

Fallout: featurette e non solo della serie in arrivo su Prime Video - Prime Video ha diffuso in rete una featurette e non solo di Fallout, attesa serie presto in arrivo sulla piattaforma ...badtaste

Fallout: il produttore Graham Wagner sul lavoro di adattamento: “Abbiamo appena grattato la superficie” - Il produttore Graham Wagner parla di come il team si sia approcciato al lavoro di adattamento della saga videoludica di Fallout ...badtaste

10 nuove serie tv da non perdere ad aprile 2024 - Ecco le nuove serie tv in uscita ad aprile 2024 da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+, Sky, Rai, Apple+, Paramount+. Con Farrell, Scott, ...iconmagazine