Fabio Mastrangelo debutta a Cagliari | il 12 e 13 aprile | per la Stagione concertistica 2024

(Di lunedì 8 aprile 2024)– Venerdì 12alle 20.30 (turno A) e sabato 13alle 19 (turno B) è in programma l’ottavo appuntamento delladel Teatro Lirico diche prevede il debutto a, alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico, di(Bari, 1965) unanimemente riconosciuto come il direttore d’orchestra italiano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Addio al compositore Ennio Morricone Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Enzo Cianci, una vita da pioniere Gianni Maisto, original soundtrack: “Risuonando” Vita ...

Fabio Mastrangelo debutta sul podio del Lirico di Cagliari - Fabio Mastrangelo debutta a Cagliari alla guida di orchestra e coro del Lirico. L'ottavo appuntamento con la stagione dei concerti è in programma venerdì 12 aprile, alle 20,30, e sabato 13 alle 19 al ...ansa

Verso Pescara-Entella: tutti convocati tranne gli infortunati Pellacani e Masala, fuori casa i liguri hanno segnato solo 8 gol - Quarta migliore difesa del girone con 32 gol, quarto attacco meno prolifico con 31 reti di cui soltanto 8 in trasferta. In tutta la serie C, fuori casa, nessun’altra ha fatto peggio. Serie C Pescara ...rete8

Pescara calcio: ripresa degli allenamenti, testa all’Entella - L’Entella è tra le delusioni del girone B. Con Fabio Gallo subentrato a Gennaro Volpe esonerato dopo 4 giornate, non c’è stata l’attesa svolta. A gennaio il club ligure ha operato una sorta di ...rete8