F1 | Sainz mette in ombra Leclerc | Hamilton eclissato da Russell Ferrari | sei sicura di aver fatto la mossa giusta?

(Di lunedì 8 aprile 2024) Chissà che in casanon cominci a farsi strada qualche dubbio relativamente alle mosse effettuate con largo anticipo in vista del 2025. Come sappiamo, Lewisè destinato a vestirsi di rosso e a prendere il posto di Carlos. Un annuncio effettuato prima ancora dell’inizio della stagione 2024. Ebbene, l’esito dei primi quattro Gran Premi della corrente annata agonistica suscita qualche imbarazzo. Tra i due alfieri del Cavallino Rampante, chi sta facendo meglio è proprio quello in uscita. Il ventinovenne spagnolo ha preceduto il compagno di squadra Charlesin ognuna delle tre gare a cui ha preso parte, dovendosi nel mezzo sdraiare sul tavolo di una sala operatoria per farsi rimuovere l’appendice. Al contempo, nell’anonima partenza della Mercedes (relegata al poco attraente ruolo di quarta forza ...