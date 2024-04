F1 | Max Verstappen rivela il punto debole | “La Red Bull fatica sui circuiti cittadini”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Maxha ripreso con il suo incedere in Giappone. L’olandese ha portato a 57 le affermazioni nel proprio percorso agonistico, cancellando la battuta d’arresto in Australia e dando un segnale molto chiaro alla concorrenza che il migliore è sempre lui. Ne sono una conferma altri dati: l’hat-trick e la sequenza vincente portata avanti a Suzuka. Per la Ferrari, candidata principale a contendere almeno i successi di tappa all’olandese, ci sarà ancora molto da lavorare perché comunque 20? di distacco sono un gap importante, seppur inferiore rispetto a quello del 2023, quando la distanza era più che raddoppiata. Una RB20 che, probabilmente, segue in linea le caratteristiche delle vetture precedenti che ha progettato Adrian Newey in fatto di adattabilità ai tracciati. Il riferimento è alle difficoltà nello sfruttare le gomme sui...