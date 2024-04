F1 | i promossi e bocciati del GP del Giappone | Verstappen si vendica | Leclerc risorge | Alpine siamo al ridicolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) IMAX: come si immaginava, dopo il clamoroso e quasi storico ritiro di Melbourne, il tre-volte campione del mondo sarebbe tornato incon ulteriore cattiveria e voglia di vincere. Dominio assoluto. Pole position, vittoria in gara e la ennesima conferma (non che ce ne fosse bisogno) che il quarto titolo iridato è già nelle sue mani. Con una RB20 così (terza doppietta in quattro gare), chi lo può fermare? Forse solo il disco dei freni australiano… CHARLES: sabato aveva chiuso una delle peggiori qualifiche della sua avventura in Ferrari. Un misero ottavo posto, dopo essere entrato nella Q3 con il fiatone. La gara di ieri, invece, ha riportato in alto il monegasco. Ok, chiude fuori dal podio e alle spalle di Carlos Sainz (prova di nuovo di livello la sua) ma risale fino in quarta ...