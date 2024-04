F1 | cosa ci lascia il GP del Giappone?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 8 aprile 2024) La quarta tappa stagionale della F1 con il GP delconclusosi con la 57esima vittoria in carriera di Max Verstappen cidedurre come potranno essere i valori in pista nel corso del Mondiale Il GP del, vinto dal cannibale Max Verstappen, porta con sé molte conferme e alcuni punti di domanda su come potrà evolversi la stagione. In primis, Red Bull conferma che quella di Melbourne è stata soltanto un’eccezione. A Suzuka il team austriaco ritorna sul trono con la terza doppietta su quattro gare stagionali, azzerando i problemi incorsi a Melbourne ma senza dominare come successo 6 mesi fa sempre in. Per il campionato “degli altri” invece troviamo una Ferrari molto competitiva anche su una pista non proprio conforme alle caratteristiche della SF-24. Lo stint prolungato su gomma media di ...