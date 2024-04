F1 | che fine ha fatto il ‘qualificatore’ Charles Leclerc? Problemi con le gomme e gare in salita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Questione di feeling. Il monegascoha terminato in quarta posizione il GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il pilota del Principato si è reso protagonista di un’ottima gara, mettendo in atto una strategia con una sola sosta, che gli ha permesso di risalire dopo essere partito in ottava piazza. Tuttavia, quel risultato nelle qualifiche è qualcosa di anomalo per, abituato sovente a fare la differenza nel time-attack. Già in Australia era accaduto chenon avesse strabiliato nella ricerca della prestazione pura e a Suzuka tale criticità è stata ancor più evidente. Un problema inatteso dal momento che il ferrarista ha avuto proprio nella gestione del ritmo in gara il suo punto debole. Un ribaltamento degli equilibri in parte dettato dalle caratteristiche della ...