Ex Whirlpool di Napoli |  Granisso | “Al via il cantiere per la nuova fabbrica”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi è una giornata davvero emozionante: con l’avvio delpresso il sito exdi via Argine si apre una fase importantissima per la realizzazione della5.0 di, la Italian Green Factory. Si tratta di una operazione complessa che riguarda una superficie di 53mila metri quadri con la presenza di cinque corpi. Di questi, quattro saranno completamente abbattuti, mentre la palazzina uffici verrà riqualificata”. Lo dichiara Felice Granisso, Ceo di Italian Green Factory (gruppo Tea Tek), a margine dell’apertura delche ha visto oggi il suo avvio a cura dell’azienda Ecoffice, partendo dallo smantellamento delle pensiline fotovoltaiche e l’arrivo dei moduli per i servizi. “Il progetto Italian ...

“Lunedì 8 aprile si aprirà il cantiere per dare il via all’ Abbattimento del sito ex Whirlpool a Napoli ”. Lo annuncia Felice Granisso, ceo della newco Italian Green Factory ( Gruppo Tea Tek), a ... (ildenaro)

Il prossimo 8 Aprile inizierà la demolizione dell’edificio storico in via Argine occupato per decenni dalla Whirlpool . Una data che segna la fine di un’era per l’industria partenopea nota per la ... (teleclubitalia)

AGI - Rinasce il sito industriale ex Whirlpool a Napoli . Sono iniziati infatti oggi i lavori, con la rimozione degli impianti di pannelli fotovoltaici nello stabilimento in via Argine, nell'area Est ... (agi)

Igf: Paudice (Cgil), a Ponticelli presidio legalità e lavoro - "Oggi comincia finalmente ad avere consistenza a via Argine il passaggio dalla Whirlpool alla Tea Tek del futuro. Per la Cgil di Napoli è molto di più di una scommessa. (ANSA) ...ansa

Green Factory, rinasce il sito industriale ex Whirlpool: via ai lavori per realizzare la nuova fabbrica - Rinasce il sito industriale ex Whirlpool a Napoli. Sono iniziati infatti oggi con la rimozione degli impianti di pannelli fotovoltaici nello stabilimento in via Argine, nell’area Est della city, che d ...ildenaro

L'ex Whirlpool di Napoli rinasce. Sarà una Green Factory - Sono iniziati i lavori con la rimozione degli impianti di pannelli fotovoltaici nello stabilimento in via Argine, per la realizzazione del nuovo sito industriale Italian green factory, gruppo Tea Tek ...agi