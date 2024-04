Ex Milan | Marcos Cafù | Ronaldinho il più forte | ma che rimpianto Pato!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’ex terzino delha affermato cheè stato il suo compagno più, ma ha parlato anche diGiovedì ci sarà la sfida di andata trae Roma, valida per i quarti di finale di Europa League. In vista di questo euroderby,, ex di entrambe le squadre, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. Il brasiliano ha ricordato il passato glorioso che ha vissuto con i due club, tappe fondamentali della sua straordinaria carriera. Lo straordinario terzino infatti ha ripercorso il suo ricchissimo palmares, sia con le squadre di club, sia con la nazionale brasiliana, con cui ha trionfato in due Mondiali. E tra i suoi tanti record, quello a cui è più affezionato è essere l’unico calciatore della ...