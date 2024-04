Ex Milan | Evani | “Ancora adesso i tifosi mi ricordano quel gol al Nacional”

L'ex giocatore del Milan Alberico Evani ha detto la sua sul percorso di Stefano Pioli in rossonero. Le sue parole (pianetamilan)

L’ex Milan Alberico Evani ha parlato del lavoro di Stefano Pioli , che dopo alcune difficoltà ha risollevato la squadra. Ecco come Dopo la sosta per le nazionali, il Milan è partito subito bene, ... (dailymilan)

Alberico Evani , ex centrocampista del Milan , si è espresso sulle possibilità della sua ex squadra di vincere l'Europa League (pianetamilan)

Evani a RFV: "Mandragora ottimo giocatore. Io fermo Nessuna proposta seria" - Alberigo Evani, ex centrocampista del Milan e ct dell'Italia Under 20 ai tempi in cui il capitano era Rolando Mandragora, ha parlato a Radio FirenzeViola dopo lo splendido gol del centrocampista della ...informazione

PALLADINO, Ecco cosa ho preso da Guardiola e Gasperini - Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, accostato nelle ultime ore anche alla Fiorentina ha rilasciato un'intervista a So Foot in cui spiega il suo modo di allenare e quanto appreso dai ...firenzeviola

L’ex calciatore del Milan, Alberico Evani, si è espresso così sulle possibilità per i rossoneri di vincere l’Europa League: le sue parole - L’ex calciatore del Milan, Alberico Evani, si è espresso così sulle possibilità per i rossoneri di vincere l’Europa League: le sue parole Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Alberico Evani ...milannews24