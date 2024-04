Evade dai domiciliari e ruba un’auto | ma viene beccato dal GPS Arrestato 48enne

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024dai, marintracciato poco dopo. I poliziotti delle Volanti della Polizia di Stato di Lecce hannounche si è reso protagonista del furto di una macchina dopo essere uscito senza permesso da casa. Alle ore 10.30 di questa mattina è stata diramata, via radio, alla Polizia leccese, una nota di ricerca di una Nissan Juketa poco prima a Novoli, con direzione di fuga verso Lecce. Le volanti, guidate dalla sala operativa che monitorava gli spostamenti della macchinata grazie al GPS in dotazione alla stessa, hanno individuato l’auto e l’hanno raggiunta da più direzioni.dai, ma ...

