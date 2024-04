Eurovision | Angelina conquista Inghilterra e Spagna | la vittoria è possibile

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo il pre-partyche si è tenuto una settimana fa a Madrid, sabato scorsoMango si è esibita anche a quello di Barcellona e ieri sera ha replicato anche all’evento di Londra. Proprio come ha fatto notare Rai News, tra i video pubblicati dalla spagnola Betevè (che ha trasmesso il party di Barcellona), è quello diMango che ha raggiunto il numero più alto di visualizzazioni e la cosa non stupisce visto l’entusiasmo del pubblico spagnolo durante la performance della vincitrice del Festival di Sanremo 2024. On line migliaia di commenti positivi per, molti dei quali la danno come favorita per laa Malmo. E anche inè stato un grande successo, basta vedere tweet e commenti sull’esibizione della Mango, anche in questo caso moltissimi ...