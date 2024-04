Europee | via libera alla lista Stati Uniti d’Europa | Pizzarotti ha ritirato mozione “Restart”

Sembra ormai più che probabile un maxi rimpasto di Governo subito dopo le Europee . In pole per le sostituzioni Raffaele Fitto che sarebbe "promosso" a Bruxelles e nei piani della premier Giorgia ... (gazzettadelsud)

Tetto di due mandati (elevabili a tre) per il presidente del Consiglio, eliminazione della soglia del 55% dei seggi come premio di maggioranza, introduzione della possibilità di revoca dei ministri. ... (ilfattoquotidiano)

Furgone in fiamme nella notte, ferito senzatetto - A fuoco in furgone in sosta nella notte alla periferia di Roma. E' accaduto intorno alle 2 in via Luigi Lablache, in zona Fidene. Soccorso un uomo, un senza fissa dimora di 45 anni, che dormiva all'in ...ansa

Intitolata a Pontedecimo una via a Luigi Ghiglione - Il Giro dell’Appennino, parte importante del programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, taglia il traguardo dell’85° edizione domenica 14 luglio. Un evento firmato US Pontedecimo, societ ...tuttosport

Prezzo del gas in calo in Europa, ma resta l’incertezza - I prezzi del gas in Europa scendono con scorte a livelli record. Cosa aspettarsi e perché il settore energetico europeo resta sotto osservazionemoney