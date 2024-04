(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Primi dati per molte liste nate in vista delle: il progetto di Italia Viva e +Europala soglia, quelli di Michele Santoro e Cateno De Luca per ora no. E’ quanto emerge dall’ultimoper SkyTg24. Stando al, continua la crisi dellache vieneta anche da Forza Italia. Il partito guidato da Tajani raggiunge il 7,9%, 1,3 punti in più rispetto a un mese fa. Incontrano sorti alterne le liste che stanno nascendo in vista delle elezioni: Stati Uniti d?Europa esordisce al 4,6%, quindi sopra la soglia di sbarramento del 4%. Rimarrebbero sotto la soglia invece Pace Terra Dignità di Michele Santoro (2,2%) e Libertà di Cateno De Luca (1,6%).Intenzioni di ...

sondaggio Noto per Porta a Porta. Con leader in lista affluenza cresce di 4 punti Nel caso di non candidatura della premier Giorgia Meloni , Fratelli d'Italia arriverebbe al 28%, la Lega all’8% ... (sbircialanotizia)

Una candidatura di Giorgia Meloni alle Europee porterebbe FdI dal 28% al 30%, doppiando il consenso di una discesa in campo di Elly Schlein, che garantirebbe al Pd un solo punto in più, portandolo ... (secoloditalia)

Europee: sondaggio Quorum/Youtrend, ‘Fdi al 27,7%, Pd al 19,8 e Fi supera Lega - Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Primi dati per molte liste nate in vista delle Europee: il progetto di Italia Viva e +Europa supera la soglia, quelli di Michele Santoro e Cateno De Luca per ora no. E’ quan ...ilsannioquotidiano

Scelte iniziali, cambi, protagonisti mancati: di chi la colpa della sconfitta di Cagliari - Il contro-turnover rispetto a Firenze, con Toloi, Hateboer, Koopmeiners e Scamacca (ri)promossi dal 1', non ha avuto il potere di ripristinare gli equilibri fermi al 3-0 di Napoli al rientro ...calcioatalanta

Calenda torna in ginocchio da Bonino: giravolta completa per superare la soglia di sbarramento - Il primo punto è elettorale: gli ultimi sondaggi non sorridono ad Azione, spesso stimata al di sotto del 4% della soglia di sbarramento. Politicamente, poi, un’altra novità c’è stata: l’assemblea di ...lanotiziagiornale