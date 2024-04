Europee alle porte | l’annuncio di Carla Crafa | “Patriciello a Fragneto Monforte”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “La visita alla cittadina diche avverrà il prossimo 16 Aprileore 16 dell’europarlamentare Aldonon è solo una visita ad una semplice cittadinanza, ma è il rispetto di un europarlamentare verso gente laboriosa che ha subito in passato scelte sbagliate politiche, vedi ecob, che hanno ferito un territorio laborioso”. Ad annunciarlo è, che sostiene la candidatura dial Parlamento Europeo. “Correttezza, serietà e capacità imprenditoriali nel campo della sanità vedi Neuromed e tantissime altre strutture sanitarie di sua proprietà che hanno colmato il vuoto di una sanità pubblica sempre in ritardo ed in colposo affanno, lo hanno da sempre distinto da molti ...