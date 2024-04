Euro2024 | Spalletti | “Sono favorevole all’allargamento delle rose a 26 giocatori”

(Di lunedì 8 aprile 2024) In occasione del workshop organizzato dalla Uefa con le 24 nazionali finalisteintervenuti 20 Commissari tecnici su 24, che siconfrontati sulla questione del numero dei calciatori in rosa, in particolare sul possibile allargamento da 23 a 26, come era accaduto a Euro2020 in epoca Covid. Il CT azzurro Luciano, presente all’incontro, si è resoall’opportunità, trattandosi di una competizione che si giocherà alla fine della stagione, con l’obiettivo di ridurre il rischio di infortuni visti i tempi ravvicinati tra una gara e l’altra, ma anche per favorire in questo modo la valorizzazione di un maggior numero di calciatori. La Uefa, preso atto della volontà dei commissari tecnici, farà una valutazione complessiva e definirà i dettagli a proposito del numero di calciatori in rosa nella fase ...

