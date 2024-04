ET 2 | il sequel Ritorno sulla Terra uscirà nel 2025? Spiegazione delle speculazioni sul nuovo film

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 8 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Recentemente, un poster virale che suggerisce un seguito del classico di Steven Spielberg del 1982, “E.T. l’Extraterrestre”, ha fatto il giro dei social media, suscitando l’entusiasmo dei fan. Intitolato “E.T. The Return to Earth”, l’immagine mostra un dettagliato E.T. con gli occhi spalancati, con l’etichetta di uscita “Estate”. Tuttavia, nonostante l’apparente professionalità dei riflessi, dell’illuminazione e dei colori, è importante sottolineare che questo è solo un concept poster creato dai fan e non è in lavorazione alcun seguito ufficiale deldegli anni ’80. IlE.T. 2: Ilalla– Un Poster Virale Che Inganna i Fan Mentre il poster virale ha portato molte persone a chiedersi se ci ...