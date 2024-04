Esplosione al bancomat Caccia alla banda scappata con il bottino Paura nel quartiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024)nella notte, un forte boato che ha svegliato i residenti di via Castracani all’Arancio intorno alle 3 di mattina di domenica. E’ quello che è capitato alle prime ore di ieri, proprio fuori dalle Mura di Lucca, aldella Fideuram. Lo sportello bancario è stato letteralmente fatto saltare in aria con un sofisticato sistema da quattro malviventi. Laè arrivata in auto sul posto, tutti incappucciati, e in poco tempo sono riusciti a scassinare ile prelevare una ingente somma di denaro. Sono stati gli abitanti del, spaventati dal boato, a chiamare la polizia, che è prontamente intervenuta, anche se una volta arrivati gli agenti non hanno potuto far altro che cercare di ricostruire l’accaduto. I quattro ladri erano sicuramente esperti, visto che hanno usato ...