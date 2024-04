Esperto in europrogettazione | al via il master Promos-Suor Orsola Giovedì il webinar di presentazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024)18 aprile alle ore 16,00 si terrà unintroduttivo alle attività didattiche delin, gestione e rendicontazione di un progetto” (60 cfu), proposto dall’UniversitàBenincasa in collaborazione con il Consorzio universitarioRicerche e con la Scuola di Governo del Territorio (Link di collegamento aldi). La partecipazione alè libera e gratuita. L’evento sarà registrato e reso fruibile anche successivamente on line. Requisiti d’accesso ale titolo rilasciatoAlè possibile accedere con laurea triennale, in questo caso si conseguirà ...