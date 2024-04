Eroina ingoiata o nascosta tra i detersivi e gli pneumatici | smantellato traffico di droga interregionale | 24 fermati

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Maxi blitz anti-tra la Campania e l’Umbria: nella città di Perugia sequestrati 15 milioni d’euro dipronta per il mercato. Lavenivaanche all’interno degli– Ilcorrieredellacitta.comDa Perugia è partita un maxi blitz per contrastare un fitto giro ditra la Campania, il Lazio e l’Umbria. L’asse del mercato nero legato alle sostanze stupefacenti aveva creato un’alleanza prevalentemente tra due gruppi legati alla criminalità organizzata: la mafia nigeriana e alcuni volti legati alla sfera della Camorra campana. La struttura era capace di inviare corrieri dellain ogni parte d’Italia, anche con sofisticate metodologie per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Maxi blitz scardina mercato della...