Eolie | scoppia la guerra delle capre | sono troppe | vanno trasferite Gli animalisti | “No | è violenza”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Nell’isola di Alicudi ci100 abitanti e 600selvatiche. E il sindaco di Lipari Riccardo Gullo per risolvere quello che lui definisce un problema cosa fa? Decide di ridurre il numeroregalandole fino a un numero di cinquanta alla volta agli allevatori, aprendo per questi stupendi animali anche la possibilità per il macello e questo per gliè inaccettabile”. L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente, Aidaa, è scatenata. La questione degli “esuberi” dellanelle isoletiene banco in questi giorni creando due fronti contrapposti e anche trasversali. Perché gliche considerano i trasferimentiun atto di, tavolta non ...