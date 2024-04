Enrico Arena | il nuovo menù “a quattro mani” con lo chef Salvatore Sorrentino Bib Gourmand Michelin

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Con l’ingresso della stagione primaverile,ha messo a punto une per deliziare i palati dei suoi affezionati clienti, il talentuoso pizzaiolo casertano si è avvalso della collaborazione delloGiovanni, patron del ristorante “Gerani” di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, Bibdella Guidadal 2016. L’estro diunito all’esperienza e alla sapiente maestria di Giovannihanno permesso di realizzare un esclusivo“a”, in virtù del quale, per tutta la primavera e l’estate , sarà possibile gustare fritti, pizze e dessert realizzati con prodotti di stagione ...