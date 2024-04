Ennio Doris – C’è anche domani | recensione | continua la maledizione dei biopic

Si sono sprecate, negli ultimi giorni, le facili ironie sul titolo del biopic dedicato a Ennio Doris , diretto da Giacomo Campiotti, con Massimo Ghini: persino chi scrive non ha potuto fare a meno di ... (cinemaserietv)

Si sono sprecate, negli ultimi giorni, le facili ironie sul titolo del biopic dedicato a Ennio Doris , diretto da Giacomo Campiotti, con Massimo Ghini: persino chi scrive non ha potuto fare a meno di ... (cinemaserietv)

Ennio Doris – c’è anche domani arriverà in sala dal 15 al 17 aprile, ma a giudicare dalle reazioni al trailer del film, sui social, sembra essere il film più atteso del momento, se non per ... (cinemaserietv)