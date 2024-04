Ennio Doris - C' è anche domani | l' uomo d' oro della finanza italiana

(Di lunedì 8 aprile 2024) Medusa Film continua a sorprenderci con storie che ci appartengono come “- C'E'UN”, un film diretto da Giacomo Campiotti, dove si racconta l'd'oro, “il banchiere gentile”, che nel settembre del 2008 dopo il crolloLehman Brothers ebbe inizio una gravissima crisi economica. Ma lui non ebbe dubbi sulla direzione da prendere e nel Palazzo Mezzanotte che ospita la Borsa di Milano,salì sul palco e dichiarò: “Noi di Mediolanum abbiamo deciso di intervenire nei confronti dei nostri clienti, sono circa 11mila, quelli che hanno acquistato i titoliLerman Brothers. La mia famiglia ed io, insieme al mio socio Silvio Berlusconi, rimborseremo ...

Antonio Fazio alla prima del film sulla vita di Ennio Doris - C’è anche Antonio Fazio alla prima del film sulla vita di Ennio Doris C’è anche domani. Fu proprio Fazio, da governatore della Banca d’Italia, ad autorizzare la nascita di Banca Mediolanum: ...milanofinanza

Parterre de roi per la premiere romana del film su Ennio Doris - Parterre de roi stasera al cinema The Space Moderno di Roma per la premiere di 'Ennio Doris – C’è anche domani', il film sul fondatore di Mediolanum, che uscirà in più di 150 sale come evento speciale ...adnkronos

Paolo Berlusconi, la politica Come famiglia abbiamo già dato - "La politica la seguo come tutti gli italiani, ma cerco di starne lontano. Credo che come famiglia abbiamo già dato". Lo ha detto Paolo Berlusconi a margine della proiezione del film su Ennio Doris a ...ansa