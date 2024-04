Endless Love anticipazioni 9 aprile | Kemal affronta Nihan | Emir circuisce anche Zeynep

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa su Canale 5.della trama della puntata diin onda martedì 9alle 14:10 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore traed è stata premiata con l'International Emmy Award.: riassunto dell'episodio trasmesso l'8Asu va a trovarenel suo studio per offrirle un nuovo progetto, dicendole che sarà l'occasione per diventare amiche e che la tensione tra loro forse è dovuta al suo rapporto con. Tarik, dopo l'ennesima discussione con il padre, decide di seguire il suggerimento di ...