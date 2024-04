Empoli: furto con spaccata in un ristorante del centro. Denunciata coppia - A seguito delle ricerche gli agenti hanno rintracciato lungo l’argine del fiume cittadino un 31enne di origine straniera e una donna italiana di 32 anni. La refurtiva è stata invece recuperata, comple ...firenzepost

Ruba tortina da 1.69 euro e spintona il vigilante: arrestato per rapina impropria - Empoli, 8 aprile 2024 – Caos in un supermercato in via Tosco Romagnola a Empoli per il furto di una tortina: il valore è di 1 euro e 69 centesimi. Un 37enne senza fissa dimora, di origine nigeriana, a ...lanazione

Rubano in pizzeria e scappano con il registratore di cassa: denunciati - Ad accorgersi del fatto sono stati alcuni vicini, svegliati dai rumori. Il giorno prima un’altra persona aveva tentato una rapina in un supermercato ...lanazione