Elon Musk indagato in Brasile | “Ostruzione alla giustizia e incitamento al crimine” Coinvolto in un’indagine sulle ‘milizie digitali’

(Di lunedì 8 aprile 2024) “al“. Sono questi i reati ipotizzati in un’inchiesta suaperta dal Giudice della Corte Suprema delAlexandre de Moraes. Dopo che il proprietario di X ha riaperto gli account di cui il magistrato aveva disposto la chiusura, per la loro vicinanza al movimento dell’estrema destra che ha sostenuto la rivolta pro Bolsonaro dopo la sua sconfitta alle elezioni, arrivano le accuse di Moraes: “Ha dato il via a una campagna di disinformazione“. X, ha aggiunto, sta commettendo un abuso di potere economico per “influenzare illegalmente l’opinione pubblica”. Il Ceo di Tesla e SpaceX è stato infattiinpenaleazioni ...

La notizia della cancellazione della Model 2 è prematura, ma il responsabile del design di Tesla dice 'rimanete sintonizzati' - La Tesla Model 2 per il mercato di massa potrebbe arrivare in un modo, una forma o un'altra, dopo tutto. 'Non credere sempre a ciò che si legge', consigliava Franz von Holzhausen.notebookcheck

Musk indagato dalla Corte Suprema del Brasile: il tycoon diffondeva fake news - Il giudice ha riaperto l'inchiesta dopo che il Ceo di X si è rifiutato di bloccare alcuni account sul social network, accusato di ostacolare la giustizia.affaritaliani