Elezioni | Gasparri | ‘Fi indispensabile alla coalizione di centrodestra’

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Gli ultimi sondaggi dimostrano come Forza Italia stia crescendo e dimostrano come il nostro ruolo politico siadi centrodestra. Siamo essenziali come elemento di moderazione, di cultura del fare e di governo. Dobbiamo poi iniziare a pensare, non solo alleeuropee dell?8 e del 9 giugno, ma anche alleamministrative. Dopo il vuoto incolmabile che ha lasciato la perdita del nostro leader Silvio Berlusconi, andiamo avanti su tutti i temi nel nome dei suoi insegnamenti. Forza Italia c?è e lo abbiamo visto anche alle urne. In Abruzzo abbiamo raggiunto il 16%, in Basilicata raggiungeremo un risultato ancora migliore. Il segretario nazionale, Antonio Tajani, ci ha dato come obiettivo il dieci percento per le...