Eleonoire Casalegno va fuori di seno all’Isola dei famosi | il siparietto bollente

(Di lunedì 8 aprile 2024) Isola dei2024, incidente hot per Elenoire: l’inviata in Honduras protagonista di uno sfortunatoE’ tempo di debuttaredei2024 anche per Elenoire. La nuova inviata del reality condotto da Vladimir Luxuria è stata mostrata in diretta mentre si trovava in mezzo all’oceano in una barca insieme a dei bambini locali. Una volta raggiunta la riva, Elenoire ha salutato tutti gli spettatori e poi ha rivelato: “Sono arrivata con lo scuolabus, quello che proprio tu hai preso tanto tempo fa. Questi bimbi sono i figli di quelli che viaggiarono con te. Scendo e sbarco?”. Una volta messo piede sulla spiaggia, però, è avvenuto un piccolo incidente hot per la, che ha divertito tutti coloro che se ne sono accorti sul web ...